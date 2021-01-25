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Народный артист РФ Владимир Качан умер от коронавируса

Народный артист РФ Владимир Качан скончался на 74-м году жизни от коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на художественного руководителя театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз.

«Владимир Качан скончался в Коммунарке от коронавируса», - сказал собеседник агентства.

Как отметил Иосиф Райхельгауз, Владимир Качан был ведущим артистом театра, одним из основателей «Школы современной пьесы». Кроме того, он известен как автор песен и актер кино. Именно в его исполнении получила широкую известность «Песня кавалергарда» из кинофильма «Звезда пленительного счастья». Снялся в более чем сорока кинофильмах («Зависть богов», «Петровка, 38», «Каникулы Кроша», «Забавы молодых» и др.)

Фото: ТАСС.