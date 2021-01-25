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Мэрия Владивостока проводит проверку из-за вывешенных ко Дню Победы флагов

Мэрия Владивостока проводит проверку из-за флагов, которыми украсили центральную площадь ко Дню Победы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя городской администрации.

Фото: Вадим Чухрий / Facebook

На флаги обратил внимание местный житель. Он опубликовал в соцсетях фото, на которых видно, что они представляют собой треугольные полотнища с изображением ордена Отечественной войны на фоне расходящихся от него красных и белых лучей. Это напоминает флаг Военно-морских сил Японии, воевавшей во Второй мировой войне на стороне гитлеровской Германии. Эта история вызвала большой резонанс в региональных соцсетях.

По словам представителя мэрии, подрядчик неверно истолковал условия, которые указаны в каталоге оформления улиц, рекомендованном оргкомитетом «Победа». Флаги уже заменили другими, цветов российского триколора.

По итогам проверки в отношении ответственных чиновников из управления культуры примут соответствующие меры, добавил собеседник агентства, не уточнив, каким именно будет наказание.

Кроме того, в мэрии заявили, что подрядчик не выполнил условия контракта и работы по установке флагов не будут оплачены.