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Россия засекла повышенную космическую активность

Российский оптико-электронный комплекс «Окно-М» зафиксировал в 2021 году рост космической деятельности, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

«Российский оптико-электронный комплекс обнаружения космических объектов "Окно-М", расположенный в Таджикистане в горах Санглок (горная система Памир) на высоте 2 200 м над уровнем моря, за четыре месяца 2021 года обеспечил контроль движения около 30 000 космических объектов», — отметили в Минобороны.

Для сравнения: в 2020 году на основе информации от «Окна-М» «был обеспечен контроль более 25 000 космических объектов», уточнили в ведомстве.

В Минобороны сообщили, что комплекс позволяет контролировать космические объекты на орбитах в диапазоне высот от 120 до 50 тысяч километров. Причем на максимальной дальности комплекс способен обнаруживать объекты, размер которых не превышает теннисный мяч, добавили в ведомстве.

Комплекс «Окно» поставили на опытно-боевое дежурство с 1999 года. После модернизации в 2014 году комплекс получил обозначение «Окно-М», его дальность обнаружения повысилась на 10 тысяч километров (с 40 тысяч до 50 тысяч). В целом с 1999 года, уточняют в министерстве, комплексом «Окно» проведено свыше 12,5 миллиона измерений по космическим объектам, обнаружено более 7 500 новых высокоорбитальных космических объектов, осуществлен контроль вывода на рабочие орбиты около 800 космических аппаратов.

В состав комплекса входят современные оптико-электронные станции обнаружения и сбора информации, телевизионная аппаратура обнаружения и вычислительные средства нового поколения, созданные на основе отечественной элементной базы. Комплекс использует в качестве носителей информации сигналы, получаемых в результате отражения солнечного излучения от космических объектов. Работа «Окна-М» полностью автоматизирована.