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В России допустили сокращение рабочих часов для некоторых людей

Рабочую неделю для некоторых категорий россиян могут сократить на несколько часов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление «URA.RU» первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского.

«Сейчас 40-часовая рабочая неделя. Может быть, пятница будет сокращена», — сказал он.

По словам сенатора, это может коснуться определенных категорий работников.

«Дополнительное время для воспитания детей молодым мамам и так далее», — пояснил Валерий Рязанский.

Но полный переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшем будущем не предвидится, добавил он.

С идеей сокращения рабочей недели до четырех дней выступил в 2019 году тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, одним из очевидных плюсов будет то, что у работника появится дополнительное время на восстановление, собственное развитие, образование и воспитание детей. Как считает Дмитрий Медведев, переходить на четырехдневку можно постепенно: в качестве эксперимента в отдельных регионах или компаниях сокращать рабочее время.