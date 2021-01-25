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Жители Эстонии несут цветы к памятнику Воину-освободителю

Жители Эстонии несут цветы к памятнику Воину-освободителю в Таллине, известному как «Бронзовый солдат», и другим памятникам советским воинам сегодня, 9 мая.

Цветы у подножия «Бронзового солдата» начали появляться еще в субботу. Утром 9 мая у памятника было немноголюдно, однако число желающих возложить цветы к его подножию продолжает увеличиваться, пишет РИА Новости.

Люди приходят к памятнику небольшими группами, стараясь соблюдать правило «2+2», которое разрешает находиться в общественном месте не более, чем по двое, а дистанция между другими лицами должна составлять минимум два метра.

На кладбище дежурят полицейские и волонтеры, которые помогают собравшимся соблюдать дистанцию и не нарушать действующие ограничения.

В республике официально День Победы не празднуют, он не отмечен в календаре важных государственных дат и праздников. 9 мая в Эстонии отмечают День Европы и День матери.