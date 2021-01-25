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Умер оператор «Вокзала для двоих» и «Жестокого романса» Вадим Алисов

Советский и российский кинооператор Вадим Алисов ушел из жизни в возрасте 80 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВГИКа. «Вадима Валентиновича Алисова не стало», - сказали в институте, где с 2002 года он был профессором кафедры кинооператорского мастерства.

Вадим Алисов родился в 1941 году в Киеве. С 1958 года он работал на киностудии «Мосфильм» ассистентом оператора, позднее, в 1977 году, окончил операторский факультет ВГИКа. Алисов был оператором многих фильмов Эльдара Рязанова, в которых начинал работать как ассистент оператора («Зигзаг удачи»), второй оператор («Гараж») и продолжил как ведущий оператор («Вокзал для двоих», «Жестокий романс», «Забытая мелодия для флейты», «Дорогая Елена Сергеевна»).

Алисов также сотрудничал с Владимиром Меньшовым («Ширли-мырли», «Зависть богов»), Никитой Михалковым («Анна. От шести до восемнадцати»), Леонидом Гайдаем («На Дерибасовской хорошая погода») и другими кинематографистами.