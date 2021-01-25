В России и мире

Евросоюз может расширить санкции в отношении Белоруссии

Новые санкции в отношении Белоруссии могут быть утверждены уже в ближайшие недели. Об этом заявил в понедельник в ходе пресс-конференции глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, подводя итоги семичасовому заседанию глав МИД 27 стран ЕС, передает «Коммерсант».

«Власти в Минске теперь начали гонения против польского сообщества. Мы готовим новый блок санкций, который, я надеюсь, будет принят в ближайшие недели»,— заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Ранее власти Польши обвинили Минск в преследовании проживающих в Белоруссии поляков. В частности, в конце марта генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело против председателя не признанного властями Союза поляков Белоруссии Анжелики Борис. Президент Белоруссии Александр Лукашенко со своей стороны заявил, что ни о каком притеснении поляков в Белоруссии речи не идет.

В ходе пресс-конференции Жозеп Боррель также перечислил широкий круг тем, которые министры успели обсудить: столкновения в Восточном Иерусалиме, отношения с балканскими странами и США, ситуацию в Афганистане и Ливане.

В ходе встречи министры также затронули проблему взаимоотношений с Москвой, однако подробно, судя по всему, останавливаться на этом вопросе не стали. От имени Евросоюза господин Боррель выразил солидарность с Чехией и Болгарией в связи с взрывами, которые в 2010-х годах произошли на территории двух стран и которые ряд политиков и СМИ связали с действиями российских спецслужб. Впрочем, Жозеп Боррель прямым текстом повторять эти обвинения не стал. Он также пообещал, что стратегические дебаты об отношениях с Россией продолжатся в ходе двухдневного саммита ЕС, который состоится 24–25 мая.