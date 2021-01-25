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Путин забросил восемь шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги

Президент России Владимир Путин принял участие в гала-матче любительской Ночной хоккейной лиги в составе команды «Легенды хоккея». Он забросил восемь шайб и отдал одну результативную передачу, сообщает «Чемпионат».

Матч прошел 10 мая в Сочи. «Легенды хоккея» обыграли сборную Ночной хоккейной лиги со счётом 13:9.

На 29-й секунде Путин открыл счёт в матче, а уже к 10-й минуте оформил хет-трик. До конца периода президент забросил ещё одну шайбу, а во второй и третьей двадцатиминутках оформил дубль.

Президент России играл в одной пятерке с Валерием Каменским, Игорем Ларионовым, Сергеем Шойгу и Александром Якушевым.

Как сообщает пресс-служба президента, Владимир Путин традиционно вышел на лёд под номером 11. По окончании матча он встретился с хоккеистом Павлом Буре и вручил ему государственную награду – орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Ночная хоккейная лига – всероссийский турнир по хоккею среди любительских команд, основанный по инициативе Владимира Путина в 2011 году. Главный приз соревнований – Кубок Крутова и грант на строительство ледовой арены в регионе, который представляет команда-чемпион.