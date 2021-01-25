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Директор по связям с общественностью «Спартака» оказался в реанимации после избиения

На директора по связям с общественностью московского футбольного клуба «Спартак» Антона Фетисова совершено нападение, об этом журналистам сообщил пресс-атташе клуба Ярослав Кулемин.

«Вчера вечером произошло нападение. Детали выясняются, открыто уголовное дело. Чувствует себя стабильно. Насколько известно, произошло нападение на улице. Связано или нет с профессиональной деятельностью, выясняется. Мы с ним на связи, желаем скорейшего выздоровления», – цитирует официального представителя клуба РИА Новости.