В России и мире

Аналог Диснейленда планируют построить в Краснодарском крае

В России планируют развернуть аналог американского Диснейленда. Речь идет о парке на территории 54 га в Геленджике. Сейчас городские власти разрабатывают концепцию проекта и обсуждают ее с «Союзмультфильмом», сообщила главный архитектор города Екатерина Семенова.

Новый парк планируют обустроить на территории городского дендрария Геленджика. Его создавали в 1960-х годах, с начала 2000-х до 2008 года здесь функционировал парк аттракционов «Адмирал Врунгель». После его закрытия участок оставался заброшенным, пишет газета «Известия».

«Сейчас городские власти обсуждают концепцию нового парка. Привлечение партнера для тематизации является одним из приоритетных сценариев. Сегодня такая возможность обсуждается с киностудией «Союзмультфильм», - рассказала Екатерина Семенова.

Переговоры с «Союзмультфильмом» о проекте находятся в начальной стадии, рассказали «Известиям» в пресс-службе киностудии. Там отметили, что обсуждение инициировали в правительстве Геленджика. Условий сотрудничества по новому парку в «Союзмультфильме» не раскрыли.

По словам представителя киностудии, подобный парк «Союзмультфильм» открыл в Москве на ВДНХ. Аналогичные проекты обсуждаются с властями Пермского края и Татарстана.

Проект может потребовать до 80 млрд рублей инвестиций и окупиться за 5–10 лет, оценили эксперты.