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Путин внес в Госдуму проект о денонсации Договора по открытому небу

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу, сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных нижней палаты парламента.

Ранее сообщалось, что Путин назначил замглавы МИД Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации этого Договора.

Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Процедура выхода США из Договора по открытому небу, запущенная 22 мая 2020 года, завершилась 22 ноября.

МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из Договора. В ведомстве отметили, что после выхода из договора США «был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора». В ведомстве подчеркнули, что этот шаг еще не означает начала выхода из договора, это произойдет только с момента подачи Москвой уведомления депозитариям - Венгрии и Канаде.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков 6 апреля заявил, что у союзников США остается чуть более полутора месяцев для того, чтобы определиться по судьбе Договора по открытому небу, Москва завершает межведомственные процедуры. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 16 апреля заявил, что судьба Договора в нынешних условиях «повисла на волоске».