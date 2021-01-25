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Правительство Эстонии смягчает коронавирусные ограничения

Правительство Эстонии на заседании, которое состоялось сегодня, 11 мая, приняло решение о смягчении коронавирусных ограничений, сообщает «Интерфакс».

Контактное обучение в школах планируется возобновить с понедельника, 17 мая. Открытие ресторанов, театров и кино произойдет 24 мая, а с 31 мая станет возможным проведение групповых спортивных занятий.

«Занятия спортом и ранее были разрешены вне закрытых помещений, но мы увеличили число занимающихся со 150 - 250 человек, но групповые занятия в помещениях все же придется отложить до 31 мая», - сообщила порталу телерадиовещания ERR премьер-министр Кая Каллас.

Также премьер-министр отметила, что ситуацию с заболеваемостью коронавирусом оценивают каждую неделю, и в соответствии с этим меняют организацию ограничений.

Каллас выразила удовлетворение темпами вакцинации и сказала, что благодаря этому вирус начинает отступать.

В связи с тем, что в мае-июне ожидаются достаточные поступления вакцины, чтобы предложить всем желающим хотя бы одну дозу препарата, рабочая группа по вакцинации приняла решение отказаться с 17 мая от вакцинации по возрастным группам и иммунизировать всех желающих, в том числе и людей в возрасте от 16 до 49 лет.

По данным департамента здоровья, в Эстонии с численностью населения в 1,3 млн человек на 11 мая выявлены 125 696 случаев заражения COVID-19, скончались с начала пандемии 1 206 человек. Выздоровели 116 648 человек. Средняя суточная заболеваемость за последние 14 дней на 100 тыс. человек составила 346,2 случая, доля первичных позитивных тестов - 7,6%.