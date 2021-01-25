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Дачников призвали не бояться штрафов за одуванчики на участке

12.05.2021 07:00|ПсковКомментариев: 1

Дачникам, не уничтожающим на своих участках такие сорные растения как полевая мята, лекарственный одуванчик, пахучая ромашка и чертополохи разных видов, не грозят штрафы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя Мособлдумы, председателя Союза дачников Подмосковья Никиту Чаплина.

По словам Никиты Чаплина, согласно кодексу административных правонарушений, штрафы для фермеров, допустивших распространение сорняков, составляют от 300 до 500 рублей для физических лиц, от 500 до 1 тысячи рублей для должностных лиц и от 5 до 10 тысяч рублей для юридических лиц.

«При этом дачники Подмосковья также могут получить штраф, если не будут бороться с конкретным сорным растением – борщевиком, - уточнил Никита Чаплин. - Есть региональное законодательство, которое жестко регулирует такой опасный сорняк как борщевик. За него наказывают отдельным штрафом: для физических лиц это от 2 до 5 тысяч рублей, для председателя СНТ – от 20 до 50 тысяч рублей, а юридическим лицам – от 150 тысяч до 1 млн рублей», - сказал он.

По словам председателя Союза дачников Подмосковья, стоит также помнить, что получить штраф дачник может в том случае, если он вообще не обрабатывает земельный участок, и трава вырастает выше метра. В конце лета она высыхает и становится пожароопасной. Тут уже идет штраф за неиспользование земельного участка - до 5 тысяч рублей.

Теги: #штраф #борщевик #цветы #дача
Источник: Псковская Лента Новостей
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