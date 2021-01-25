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Омбудсмен рассказала о семье студента, стрелявшего в школе в Казани

12.05.2021 10:25|ПсковКомментариев: 0

Семья молодого человека, стрелявшего в казанской гимназии, была финансово благополучной, но на уровне личных отношений контакта с родителями у него не было, сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка Татарстана Ирину Волынец.

Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы.

Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала журналистам, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие.

«Убийца – из так называемой благополучной семьи, он учился в престижном вузе, который родители имели возможность оплачивать. Более того, он не так давно съехал от родителей, на что-то как-то жил в отдельном жилье. С финансовой точки зрения семья благополучная. Но на уровне личных отношений контакта у ребенка с родителями не было. И как раз из-за этого затяжного конфликта он от них и съехал», - сказала Ирина Волынец в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

Омбудсмен считает, что причиной произошедшего является «абсолютное отсутствие государственной идеологии». «Пока не будет госидеологии, пока дети не будут заняты внеурочно так, как это было в Советском Союзе, причем эта занятость должна обеспечиваться государством. Далеко не каждая семья, особенно многодетная, потянет кружки, особенно, если ребенок хочет посещать разные кружки. Поэтому если мы сейчас кардинально не изменим нашу систему, то к сожалению, (подобная – ред.) ситуация будет повторяться», - заявила она.

Теги: #омбудсмен #дети #уполномоченный по правам ребенка
Источник: Псковская Лента Новостей
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