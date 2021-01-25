Россия приступила к созданию «санитарного щита» — Михаил Мишустин

Россия приступила к созданию санитарного барьера, который должен свести к минимуму риск проникновения опасных инфекций в страну. Об этом сообщает РБК со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина, который выступил с отчетом о работе правительства перед депутатами Госдумы.
По его словам, «сейчас важно сделать выводы на будущее и усвоить уроки пандемии, чтобы впредь не допустить подобного».
«Правительство работает над тем, чтобы риск проникновения опасных инфекций в Россию свести к минимуму. Для этого у нас есть все необходимое — высококлассные ученые и сильная научная база, — заверил Мишустин. — "Санитарный щит" необходим, чтобы обезопасить всех, кто живет в нашей стране», — продолжил он.
Глава правительства считает, что текущий год должен стать переломным в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. «Сейчас обстановка постепенно улучшается, хотя, конечно, о полном восстановлении говорить пока рано. Именно этот год должен стать переломным в победе над инфекцией. Это наша общая ответственность и совместная работа, которая не прекращается ни на минуту», — сказал глава правительства.
По его словам, разные этапы вакцинации прошли уже 24 млн россиян.