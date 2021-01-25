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Заемщикам будут сообщать о причинах отказа в предоставлении ипотечных каникул

В Государственной Думе третье чтение прошел закон, который обяжет банки при отказе в предоставлении «ипотечных каникул» указывать причины, и такой отказ можно будет обжаловать в досудебном порядке. Как сообщили в пресс-службе Государственной Думы, законом предлагается информировать заемщика не только о факте отказа в предоставлении льготного периода, но и о причинах отказа в удовлетворении требования об изменении условий кредитного договора.

Как отмечено в пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время вопрос регулируется информационным письмом ЦБ, которое носит рекомендательный характер. Требование, закрепленное законом, стимулирует банки к более ответственному поведению и позволит более надежно защитить права потребителей финансовых услуг.

Действующее законодательство для заемщиков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, предоставляет возможность обратиться к кредитору с требованием об​​ изменении порядка погашения задолженности по действующему договору кредита. Граждане могут потребовать приостановления исполнения обязательств или уменьшения размера платежей по ипотечным жилищным кредитам на льготный срок, не превышающий шести месяцев.

Вместе с тем, как отмечали в профильном Комитете по финансовому рынку, в настоящий​ момент от заемщиков продолжают поступать жалобы на необоснованные отказы банков в предоставлении им «ипотечных каникул». По словам заемщиков, ​банки взамен ​​предлагают им собственные программы реструктуризации кредитной задолженности, которые не всегда являются экономически выгодными для заемщиков.