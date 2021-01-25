Заемщикам будут сообщать о причинах отказа в предоставлении ипотечных каникул

В Государственной Думе третье чтение прошел закон, который обяжет банки при отказе в предоставлении «ипотечных каникул» указывать причины, и такой отказ можно будет обжаловать в досудебном порядке. Как сообщили в пресс-службе Государственной Думы, законом предлагается информировать заемщика не только о факте отказа в предоставлении льготного периода, но и о причинах отказа в удовлетворении требования об изменении условий кредитного договора.
Как отмечено в пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время вопрос регулируется информационным письмом ЦБ, которое носит рекомендательный характер. Требование, закрепленное законом, стимулирует банки к более ответственному поведению и позволит более надежно защитить права потребителей финансовых услуг.
Действующее законодательство для заемщиков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, предоставляет возможность обратиться к кредитору с требованием об изменении порядка погашения задолженности по действующему договору кредита. Граждане могут потребовать приостановления исполнения обязательств или уменьшения размера платежей по ипотечным жилищным кредитам на льготный срок, не превышающий шести месяцев.
Вместе с тем, как отмечали в профильном Комитете по финансовому рынку, в настоящий момент от заемщиков продолжают поступать жалобы на необоснованные отказы банков в предоставлении им «ипотечных каникул». По словам заемщиков, банки взамен предлагают им собственные программы реструктуризации кредитной задолженности, которые не всегда являются экономически выгодными для заемщиков.