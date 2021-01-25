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Аналитики назвали самые популярные у россиян города для переезда

Традиционно россияне из других регионов переезжают в Москву и Санкт-Петербург, а также в южные города. За последний год эти тренды усилились: спрос на жилье в столице за год вырос на 36%, сообщает газета «Известия».

Также в топе Санкт-Петербург (+31%) и Тюмень (+20%). Кроме того, россияне стали чаще выбирать для переезда Краснодар (рост спроса за год в 2,3 раза), Сочи (в 2,1 раза), Анапу (в 2 раза), Екатеринбург (в 1,8 раза) и Калининград (в 1,4 раза), рассказал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

По данным «Авито Недвижимости», в Сочи покупательская активность на первичное и вторичное жилье за первые три месяца 2021-го, по сравнению с тем же периодом прошлого года, увеличилась практически двукратно — в 1,8 раза. В Москве спрос на квартиры в новостройках за тот же период вырос в 1,8 раза, а интерес к вторичной недвижимости в годовом выражении увеличился на 9%.

Также наблюдается заметный рост спроса на жилье в Екатеринбурге — в I квартале 2021-го в годовом выражении он увеличился в 2,4 раза в категории первичного жилья и в 1,4 раза на вторичном рынке, рассказал руководитель направлений первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Москва и Санкт-Петербург традиционно находятся в числе наиболее привлекательных локаций из-за высоких зарплат, а также лучшего уровня социальной инфраструктуры, сказал руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов.

За последний год тенденция усилилась в том числе потому, что из-за кризиса в регионах выросла безработица, указал управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

Южные города, а также Калининград, пользуются спросом в связи с мягким климатом. Такая картина сохраняется уже много лет, но из-за пандемии там появились дополнительные факторы привлекательности, сказал акционер, управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко.