В России и мире

Эксперт рассказала о влиянии COVID-19 на продолжительность жизни людей

Средняя продолжительность жизни людей из-за COVID-19 сокращается на 1,5-2 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на профессора Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Анча Баранова напомнила, что коронавирус - системное заболевание, которым можно заболеть не один раз.

«Каждый эпизод коронавирусной болезни хоть немного, да сокращается нашу жизнь. А в некоторых случаях совсем даже не немного, а значительно. Сейчас решается серьезный вопрос о снижении средней продолжительности жизни человека как вида. У нас уже в развитых странах (по статистике) продолжительность жизни снизилась на 1,5-2 года, в среднем. Это уже произошло из-за коронавируса», - сказала Анча Баранова.

Она уточнила, что такой вывод можно сделать на основе статистики по США, и предположила, что в России данные по сокращению продолжительности жизни не будут существенно отличаться.

Ранее биолог предположила, что заболеваемость в России пойдет на спад после того, как будет преодолен порог в 30% вакцинированных.

От коронавируса в России привиты первым компонентом более 14 миллионов россиян, двумя - около 10 миллионов, сообщила во вторник вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она уточнила, что вакцинация от коронавируса в разных субъектах России идет по-разному, коллективный иммунитет ожидается к осени.