В России и мире

В России выявили максимальное число зараженных COVID-19 с 20 марта

9 462 новых случая заражения коронавирусом выявили в России за последние сутки. Это на 12,91% больше, чем зафиксировали накануне (8380).

До этого число заразившихся шесть дней подряд было ниже 9 тысяч, суточный прирост стал максимальным с 20 марта. Общее число случаев достигло 4 922 901, пишет «Коммерсант» со ссылкой на сообщение оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

За сутки умерли 393 пациента (на одного больше, чем накануне). Общее число летальных случаев с начала пандемии достигло 115 116. Выздоровели 9756 человек, всего - 4 537 634.