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Россия призвала срочно провести заседание ближневосточного «квартета»

Россия решительно осуждает использование силы против мирного населения в Израиле и Палестине и призывает срочно провести заседание «квартета» международных посредников (ООН, ЕС, Россия, США) по ближневосточному урегулированию. Об этом сообщил в воскресенье, 16 мая, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, пишут «Известия».

«Стремительная деградация обстановки в зоне конфликта, вылившаяся в вооруженную конфронтацию, многочисленные человеческие жертвы вызывают в Москве глубокую обеспокоенность», — сказал он на заседании Совета безопасности ООН в воскресенье, 16 мая.

По словам Вершинина, Москва решительно осуждает использование силы и проявление насилия в отношении мирных жителей в Палестине и Израиле. Он сообщил о необходимости немедленного прекращения вооруженной конфронтации, «уже приведшей к гибели и ранениям десятков людей, в том числе женщин и детей».

«Полагаем важным в срочном порядке провести заседание ближневосточного «квартета» международных посредников на уровне министров. Для координации «четверки» с ключевыми региональным игроками предлагаем также создать министерскую встречу в расширенном формате с подключением ведущих стран региона», — заключил замглавы МИД России.

Ранее в этот день генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе заседания призвал немедленно прекратить боевые действия с палестинской и израильской сторон. Отмечалось, что мероприятие проходит в онлайн-формате и транслируется на сайте организации. Гутерриш подчеркнул, что боевые действия привели к гибели людей, страданиям и ущербу для инфраструктуры.

В тот же день Израиль нанес удар по офису службы внутренней безопасности ХАМАС в секторе Газа. Согласно информации израильских военных, офис использовался в террористических целях. Кроме того, военные поразили пост ХАМАС в северном секторе и склад оружия ХАМАС в центральной части Газы. 16 мая постоянный представитель Израиля при ООН, посол в США Гилад Эрдан, в свою очередь, сообщил, что страна намерена предпринять все «необходимые шаги» для обеспечения безопасности своих граждан.

Кроме того, в воскресенье сирены противовоздушной обороны сработали в Беэр-Шеве и Ашкелоне на юге Израиля. Как рассказал корреспондент «Известий» с места событий, в результате атаки движением ХАМАС израильских территорий серьезно пострадали дома в жилых кварталах и автомобили.

По данным на 16 мая, которые привели обе стороны, с начала эскалации ситуации на границе с сектором Газа в Израиле погибли десять человек, пострадали сотни граждан, около 50 получили тяжелые ранения. В анклаве же заявили, что всего погибли более 200 палестинцев, пострадали свыше 1,2 тыс. человек.

Обострение конфликта произошло в начале мая. Тогда израильские власти начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС.