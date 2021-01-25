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Два человека погибли в результате обрушения трибуны в синагоге под Иерусалимом

В результате обрушения трибуны в синагоге в Гиват-Зееве на Западном берегу реки Иордан погибли два человека, пострадали более 130 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Times of Israel.

По данным издания, 132 человека были доставлены в больницы. Пятеро пострадавших в тяжелом состоянии, восемь - в состоянии средней степени тяжести, у остальных легкие ранения. РИА Новости сообщает об эвакуации более 160 пострадавших.

В момент происшествия в синагоге находилось около 600 человек. О причинах происшествия не сообщается.

Обрушение трибуны в синагоге в Гиват-Зееве произошло вечером 16 мая во время молитвы.

В воскресенье иудеи начали отмечать Шавуот - или праздник дарования Торы.

Гиват-Зеев расположен на Западном берегу реки Иордан. Это еврейское поселение, основанное в 1980-х годах.