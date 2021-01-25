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Вирусологи указали на предпосылки к третьей волне коронавируса в России

В России есть предпосылки к третьей волне коронавируса, поскольку это показывает увеличение заболеваемости в Москве, отмечают вирусологи.

В столице наблюдается устойчивый рост заболеваемости COVID-19: если в марте показатели были ниже двух тысяч новых случаев в день, то в мае уже ближе к трем. 13 мая - показатель достиг 2,8 тысячи, 14 мая - почти четырех тысяч, следует из статистики ВОЗ.

15 мая число новых случаев вернулось к трем тысячам с небольшим (3073), на утро 16 мая зарегистрировано 2697, пишет газета «Известия».

В нерабочие дни рост заболевших всегда меньше, отметил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов. Почти тысячный суточный скачок в столичной статистике в последние дни, с его точки зрения, - тревожный сигнал. Ситуацию прояснят понедельник и вторник, но предпосылки к третьей волне есть уже сейчас, уверен вирусолог.

Рост заболеваемости в Москве может быть связан с тем, что столица проводит больше исследований на COVID-19, считает доцент кафедры Инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова Иван Коновалов.

«Москва более адекватно показывает динамику роста в сравнении с другими регионами. Но это не значит, что в целом по стране инфекция ведет себя как-то иначе. Подъема, который случился в столице, вполне можно ожидать и в крупных федеральных центрах. Способы распространения инфекции универсальны и не зависят от географии», - отметил он.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от темпов вакцинации, согласен Иван Коновалов.

«Чем активнее будут прививаться люди, тем меньше будет случаев госпитализации и меньше смертей, ассоциированных с инфекцией», - объяснил эксперт.

В последние дни действительно наблюдается некоторый рост заболеваемости, отметила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Такие суточные колебания - то небольшой подъем, то снижение - в принципе закономерны на этапе стабилизации эпидемического процесса, на котором мы сейчас находимся», - добавил она.

16 мая министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что людям не стоит ждать прихода третьей волны коронавируса, а идти на прививку прямо сейчас.