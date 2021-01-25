В России и мире

В России выявили зараженных индийской «черной плесенью»

В России зафиксировали случаи заражения пациентов с COVID-19 опасной «черной плесенью», которая на фоне обострения ситуации с коронавирусом широко распространилась в Индии.

Речь о мукормикозе - редкой грибковой инфекции, которую вызывают микроскопические грибы (мукормицеты), распространенные повсеместно. Они обитают в почве, их часто выделяют на поверхности гниющих растений и овощей, пишет газета «Известия».

Эта инфекция поражает нос, глаза и органы дыхания. Болезнь развивается в полости носа и придаточных пазухах, а также вторично распространяется в глазницы. На пораженных участках из-за некроза ткани возникает характерный черный струп, особенно выраженный на коже в области носа. Без лечения грибок может привести к скоропостижной смерти зараженного, а при терапии спасти удается только половину пациентов.

Эту проблему нельзя назвать чисто индийской, так как заболевание встречается во всех странах, и Россия не исключение, сообщил заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ имени И.И. Мечникова Николай Климко.

«В нашей стране мукормикоз встречается редко, преимущественно у онкогематологических пациентов. Ничего сравнимого с ситуацией в Индии в России сейчас нет. Насколько я знаю, были только единичные случаи мукормикоза у больных COVID-19. Сейчас один такой пациент лечится в нашей микологической клинике, надеюсь, у него все будет хорошо», - сказал ученый.

Однако исключать возможность заражения ряда пациентов нельзя, уточнил он. В первую очередь мукормикоз опасен для людей с подавленным иммунитетом, отметил специалист. У больных COVID-19 инфекция развивается обычно на фоне декомпенсированного сахарного диабета, рассказал Николай Климко. В Индии заболеваемость высока именно из-за большого количества пациентов с этим недугом.