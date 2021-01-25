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Масштабные учения с участием военных НАТО стартуют в Эстонии

Ежегодные учения «Весенний шторм», в которых примут участие почти 7 тысяч военнослужащих из ряда стран НАТО, пройдут в Эстонии с 17 мая по 5 июня, сообщает пресс-служба главного штаба эстонских сил обороны.

«Учения "Весенний шторм" пройдут в северном и центральном регионах Эстонии с 17 мая по 5 июня. В них примут участие почти 7 тысяч военнослужащих из Эстонии, США, Великобритании, Латвии, Польши, Италии, Франции и Дании. Основные мероприятия учений будут сосредоточены на Центральном полигоне сил обороны», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Цель учений - боевая подготовка различных подразделений эстонской армии и взаимодействие с военнослужащими союзников по НАТО. Они пройдут в сокращенном формате, чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса между участниками.

14 мая в Эстонии завершились двухнедельные учения Swift Response, которые являлись частью серии крупнейших за 25 лет учений США в Европе Defender Europe.