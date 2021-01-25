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«Мисс Вселенная-2021» стала мексиканка Андреа Меса

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2021 году стала представительница Мексики Андреа Меса. Как сообщает РИА Новости, об этом говорится на странице конкурса в сети Twitter.

Фото: Rodrigo Varela/Getty Images

В финал также прошли девушки из Бразилии, Индии, Перу и Доминиканской Республики.

Конкурс «Мисс Вселенная» в этом году проходил во Флориде с соблюдением необходимых мер безопасности из-за коронавируса. Россию представляла победительница конкурса «Мисс Россия - 2019» Алина Санько.

Ранее титул «Мисс Вселенная» принадлежал представительнице ЮАР Зозибини Тунзи.