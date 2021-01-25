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Антиковидные ограничения могут ужесточить в Петербурге

В Санкт-Петербурге могут быть ужесточены ограничения в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в традиционном радиообращении к горожанам. Как подчеркнул Беглов, на прошлой неделе в городе отмечался рост числа активных больных и количества госпитализаций с коронавирусом. Масштабы роста – почти 30%.

Как отмечает «Московский комсомолец», если такая тенденция сохранится, то в соответствии с требованиями Роспотребнадзора администрация Санкт-Петербурга может усилить ограничения.

Губернатор напомнил о предстоящих мероприятиях мирового значения в Санкт-Петербурге – Петербургском международном экономическом форуме, празднике выпускников «Алые паруса» и матчах чемпионата Европы по футболу. Одним из действенных инструментов профилактики заболеваемости является вакцинация: в городе привито почти 620 тысяч человек.