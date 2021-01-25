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В Эстонии британские солдаты подрались с местными жителями

Британские солдаты подрались с местными жителями в эстонском городке Тапа. Об этом сообщает региональное издание Virumaa Teataja 17 мая.

Глава патрульной службы Тауно Лемпу рассказал, что вечером 15 мая в центр тревоги поступило сообщение о том, что в заведении быстрого питания в Тапа произошла драка между двумя компаниями, в одну из которых входили британские солдаты, пишет РИА Новости.

«По предварительным данным, между иностранными солдатами, проходящими службу в Эстонии, и местными мужчинами возникло недопонимание. Теперь известно, что солдаты разговаривали с одной женщиной, что было неприемлемо для местных мужчин. Когда приехала полиция, у сторон не было претензий друг к другу, и ситуация уже успокоилась. На тот момент никто не указал, чтобы кто-то пострадал в драке, вызванной недоразумением», - сказал Тауно Лемпу.

Представитель батальона НАТО подтвердил, что инцидент действительно произошел в Тапа, и в нем также участвовали британские военнослужащие.

Боевая батальонная группа НАТО в составе около 1,2 тысячи военнослужащих была дислоцирована в военном городке Тапа с апреля 2017 года. Международный батальон НАТО возглавляет Великобритания.