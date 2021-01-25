В России и мире

Путин анонсировал скорый выпуск в оборот четвертой вакцины от СOVID-19

В России в гражданский оборот скоро поступит четвертая вакцина от коронавируса, сообщает РБК со ссылкой на президента страны Владимира Путина.

«Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции. Скоро будут запущена в оборот четвертая», — сказал Владимир Путин. О каком препарате идет речь, президент не уточнил.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в Центре имени Н. Ф. Гамалеи, была зарегистрирована в августе. После были одобрены к применению вакцины «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени М. П. Чумакова.

Последней зарегистрированной на сегодняшний день в России вакциной является «Спутник Лайт». В Минздраве заявили, что этот препарат представляет собой аналог первого компонента вакцины «Спутник V», однако не является ее альтернативой.

Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» может использоваться для быстрого формирования популяционного иммунитета в условиях неблагоприятного развития эпидпроцесса. Также ей в будущем смогут прививаться те, кто переболел COVID-19 более полугода назад и у кого титр антител снизился, рассказывал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.