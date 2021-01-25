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Певица Манижа выступила на Евровидении в Роттердаме

Певица Manizha, представляющая Россию на Евровидении, выступила в полуфинале конкурса с песней «Russian Woman», сообщает РИА Новости.

Она вышла на сцену третьей после музыкантов из Литвы и Словении.

Манижа — российская певица родом из Таджикистана, она получила известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. В декабре она стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России.

В этом году Евровидение проходит на арене Ahoy в Роттердаме.

В финал, который состоится 22 мая, пройдут по десять участников из двух полуфиналов, а также конкурсанты от Великобритании, Испании, Германии, Италии, Франции и Нидерландов.