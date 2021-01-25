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В России и мире

Число случаев заражения коронавирусом в мире снизилось на 12% за неделю

19.05.2021 09:20|ПсковКомментариев: 0

Более 4,8 млн случаев заражения коронавирусом и более 85 тыс. летальных исходов зарегистрировано на минувшей неделе в мире. По сравнению с предыдущими семью днями заболеваемость снизилась на 12%, смертность - на 5%, сообщила в ночь на среду в Женеве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), пишет ТАСС.

«В глобальном плане за минувшую неделю число новых случаев COVID-19 и смертей продолжило снижаться: всего было зарегистрировано более 4,8 млн заразившихся и чуть менее 86 тыс. умерших, что соответственно на 12% и на 5% меньше по сравнению с предшествующей неделей», - отметила ВОЗ в своем еженедельном эпидемиологическом бюллетене.

С 10 по 16 мая в мире было зарегистрировано 4 809 520 заразившихся и 85 975 летальных исходов. По состоянию на 16 мая всего насчитывалось 162 184 263 случая инфицирования и 3 364 446 случаев смерти пациентов.

Заболеваемость выросла на прошлой неделе только в Западно-Тихоокеанском регионе (на 4%), тогда как в Европе число новых случаев инфицирования снизилось на 26%, Восточном Средиземноморье - на 22%, Юго-Восточной Азии (на 12%), Африке - на 4%, Северной и Южной Америке - на 3%. Смертность выросла в Юго-Восточной Азии (на 7%) и Западно-Тихоокеанском регионе (на 4%), но сократилась в Европе (на 16%), Восточном Средиземноморье (на 16%), Африке (на 9%), а также Северной и Южной Америке (на 7%).

В Европе за семь дней заразились более 684 тыс. человек и умерли более 16 тыс. В Северной и Южной Америке зарегистрировано более 1,2 млн новых случаев инфицирования и более 31 тыс. летальных исходов. В Юго-Восточной Азии врачи выявили более 2,5 млн заразившихся, умерли более 30 тыс. человек. В Индии число заразившихся увеличилось за неделю более чем на 2,3 млн. Далее следуют Бразилия (более 437 тыс. новых случаев), США (более 235 тыс.), Аргентина (более 151 тыс.), Колумбия (более 115 тыс.), Иран (более 99 тыс.), Франция (более 93 тыс.), Турция (более 90 тыс.), Германия (более 73 тыс.), Непал (более 61 тыс.), Россия (более 59 тыс.) и Италия (более 50 тыс.).

Отличающийся более высокой заразностью штамм коронавируса В1.1.7, обнаруженный первоначально в Великобритании, выявлен, по состоянию на 18 мая, в 143 странах, и еще в восьми государствах осуществляется проверка сведений о его наличии. Присутствие варианта В1.351, обнаруженного в ЮАР, подтверждено в 96 государствах, а варианта Р.1, циркулировавшего первоначально в Бразилии и Японии, - в 58 странах.

Помимо этих трех штаммов, ВОЗ в своем эпидемиологическом бюллетене относит к вариантам, вызывающим обеспокоенность, обнаруженный в Индии в октябре 2020 года штамм B.1.617. У этой разновидности вируса SARS-CoV-2 имеется три подвида, которые присутствуют сейчас соответственно в 41 стране (подвид B.1.617.1), 48 странах (подвид B.1.617.2) и пяти странах (подвид B.1.617.3). Кроме того, в девяти государствах выявлены неустановленные подвиды B.1.617.

По данным ВОЗ, все четыре штамма, вызывающих обеспокоенность, обнаружены, в частности, в Индии, США, Мексике, Великобритании, Италии, Испании, Франции, Турции и Израиле. В России выявлены штаммы В1.1.7 и В1.351, а также два подвида штамма B.1.617.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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