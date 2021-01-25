В России и мире

В мире сделали около 1,5 млрд прививок от COVID-19

Около 1,5 млрд прививок от коронавируса сделали в мире в настоящее время. Такие данные опубликовал американский университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По данным университета, в мире сделано 1 507 616 196 прививок от коронавируса, пишет ТАСС. Общее число случаев заражений COVID-19 составляет 163 963 931. С начала пандемии от осложнений инфекции умерли 3 399 793. Наибольшее число заражений выявлено в США - 32 996 786, из них умерли 587 203 человека. На втором месте Индия с 25 228 996 заразившимися, 208 330 из них умерли. Далее следует Бразилия, где заразились 15 732 836 граждан, умерли 439 050.

Россия, согласно информации университета Джонса Хопкинса, занимает шестое место по числу зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом.