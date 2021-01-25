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Военный самолет разбился в Белоруссии

Военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130 потерпел крушение под Барановичами в Брестской области Белоруссии. Об этом сообщается на сайте министерства обороны республики.

«При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались. К сожалению, оба летчика погибли», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Других жертв и разрушений нет. Последствия крушения ликвидированы силами МЧС. Семьям погибших окажут помощь.