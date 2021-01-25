В России и мире

Центробанк рассказал о дизайне новых 100-рублевых купюр

На новой банкноте номиналом 100 рублей появятся крупные контрастные цифры и надписи, рельефные метки для определения номиналов незрячими людьми. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на слова заместителя председателя Банка России Михаила Алексеева.

«Наши банкноты оригинальны, они существенно отличаются от банкнот еврозоны и не копируют их, - ответил Михаил Алексеев на вопрос о схожести с евро. - Ассоциации с евро могут быть вызваны наличием крупных цифр, обозначающих номинал, и более ярким цветовым оформлением. Но это - общемировая тенденция, облегчающая распознавание номиналов банкнот людьми и машинами».

По цветовому решению новая банкнота в целом будет похожа на нынешние 100 рублей, но оттенок будет отличаться. Размер будет аналогичен размеру нынешней банкноты.

Новые 100 рублей поступят в обращение в 2022 году, их концептуальный дизайн уже утвердил совет директоров Банка России. Они станут первыми в ряду обновленных банкнот шести номиналов. Следующими запланированы к выпуску банкноты в 1000 и 5000 рублей.

Как ранее сообщал Банк России, на лицевой стороне новой 100-рублевой банкноты будут расположенные на Красной площади объекты, центр «Зарядье», Шуховская башня, здание МГУ на Воробьевых горах. Банк пока не раскрывает, какие объекты будут на обороте банкноты.