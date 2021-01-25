Центробанк рассказал о дизайне новых 100-рублевых купюр

На новой банкноте номиналом 100 рублей появятся крупные контрастные цифры и надписи, рельефные метки для определения номиналов незрячими людьми. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на слова заместителя председателя Банка России Михаила Алексеева.
По цветовому решению новая банкнота в целом будет похожа на нынешние 100 рублей, но оттенок будет отличаться. Размер будет аналогичен размеру нынешней банкноты.
Новые 100 рублей поступят в обращение в 2022 году, их концептуальный дизайн уже утвердил совет директоров Банка России. Они станут первыми в ряду обновленных банкнот шести номиналов. Следующими запланированы к выпуску банкноты в 1000 и 5000 рублей.
Как ранее сообщал Банк России, на лицевой стороне новой 100-рублевой банкноты будут расположенные на Красной площади объекты, центр «Зарядье», Шуховская башня, здание МГУ на Воробьевых горах. Банк пока не раскрывает, какие объекты будут на обороте банкноты.