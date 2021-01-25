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В России могут начать доставлять вино по почте

«Почта России» входит в рабочую группу правительства по разработке проекта дистанционной продажи алкоголя, рассматривает возможность доставки вина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.



С июня по декабрь в Московской области и Мордовии может пройти эксперимент по дистанционной продаже российского вина, в том числе путем заказа через онлайн-ресурсы «Почты России». Провести такой эксперимент кабмину и почтовому оператору поручил президент РФ. К участию в эксперименте планируют подключить 25 крупнейших производителей вин.



«"Почта России" действительно входит в рабочую группу правительства по разработке проекта дистанционной продажи алкоголя. Однако пока что речь идет лишь о ранней стадии дизайна такого решения. Подчеркнем, что дистанционная продажа крепкого алкоголя не обсуждается вовсе: мы рассматриваем возможность доставки вина», - подчеркнули в пресс-службе компании.



Там добавили, что «Почта» способна решать одну из главных задач — идентификацию авторизованных клиентов через простую электронную подпись. «Это позволяет точно знать возраст клиента уже на стадии заказа. Формат "click&collect", когда клиент получает заказ в отделении, позволяет повторно его идентифицировать. А интеграция наших IT-системс ЕГАИС позволяет вести учет продаж», - уточнили в компании и отметили, что практика доставки локальных вин национальными почтовыми операторами не нова: она существует во Франции, Австрии, Германии.



В настоящее время продажи алкоголя через интернет в России запрещены, однако этот запрет фактически не действует — алкоголь предлагается на множестве сайтов и страниц в соцсетях. Согласно законопроекту, который Минфин подготовил еще в 2018 году, на первом этапе к онлайн-продажам предлагалось допустить производителей и оптовых продавцов, а только затем ритейлеров. При этом начать продажи алкоголя через интернет предлагалось с пива и вина.

В октябре 2019 года Минфин внес в правительство РФ законопроект «О внесении изменений в федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" (в части осуществления розничной продажи алкогольной продукции дистанционным способом с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")».



Против легализации онлайн-продаж алкоголя выступал Минздрав. На фоне распространения коронавируса в России дискуссия о необходимости разрешить продажи алкогольной продукции через интернет активизировалась.