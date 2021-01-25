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Владимир Путин заявил, что Россия все чаще сталкивается с попытками оболгать историю

Президент России Владимир Путин констатировал, что Россия все чаще сталкивается с попытками оболгать историю, пересмотреть роль Красной армии в победе над фашизмом, пишет ТАСС.

«Великое поколение победителей, к сожалению, уходит, но тем выше наша ответственность за их наследие, особенно сейчас, когда мы все чаще сталкиваемся с попытками оболгать, извратить историю, пересмотреть роль Красной армии в разгроме нацизма, в освобождении народов Европы от коричневой чумы» , - сказал глава государства в четверг на заседании Российского организационного комитета «Победа».