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Звание «Город трудовой доблести» присвоено 12 городам РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» 12 российским городам, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание РФ "Город трудовой доблести" Барнаулу, Каменск-Уральскому, Кирову, Коломне, Комсомольску­-на-Амуре, Красноярску, Магадану, Пензе, Рыбинску, Северодвинску, Тюмени, Чебоксарам», - приводит пресс-служба текст документа.

Добавим, с просьбой поддержать идею присвоить ряду городов звание «Город трудовой доблести» к президенту обратился секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе заседания оргкомитета «Победа».

«Все эти города достойны почетного звания. Это подтверждается не только огромной поддержкой жителей, но и экспертными заключениями Российской академии наук. Уважаемый Владимир Владимирович, просим вас вновь поддержать предложение о присвоении вышеперечисленным городам почетного звания по случаю 76-летия Великой Победы», — цитируют слова Турчака «Известия».

Секретарь Генсовета ЕР напомнил, что год назад глава государства поддержал предложение партии о присвоении 20 городам почетного звания «Город трудовой доблести». «Ваше решение имело огромное значение для людей, позволило особо отметить тот подвиг, который совершили труженики тыла в годы Великой Отечественной войны. Всего в прошлом году мы собрали более 8 млн подписей», — заключил Андрей Турчак.