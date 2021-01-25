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В лесу нашли драгоценности на 160 миллионов рублей

Полицейские в Татарстане обнаружили и изъяли четыре мешка с драгоценностями, похищенными гражданином Колумбии в 2018 году у одной из ювелирных компаний при погрузке после участия в выставке в Казани. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает РИА Новости.

В июле 2018 года на территории Казанской ярмарки при погрузке партии драгоценностей, принадлежащих одной из российских ювелирных компаний, был похищен чемодан с сертифицированными бриллиантами и украшениями на общую сумму свыше 160 миллионов рублей. Пропажа товара обнаружилась в аэропорту. Личность предполагаемого похитителя была установлена, им оказался гражданин Колумбии Валеро Валеро Эдгар Алехандро. По версии следствия, он участвовал в упаковке багажа. Заочно ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В сентябре 2019 года обвиняемого задержали на территории Аргентины, в марте 2021 года экстрадировали в Россию, а в апреле доставили из Москвы в Татарстан.

«Колумбиец признался, что похищенные изделия он закопал в лесополосе одного из районов Казани. В связи с тем, что место тайника обвиняемый точно не указал, полицейским пришлось исследовать большой участок местности. В результате обнаружено и изъято четыре мешка с драгоценностями. В ближайшее время изъятые драгоценности будут переданы законному владельцу», - сказала Волк.