Треть россиян не имеет сбережений на «черный день» - опрос

Около 37% россиян не имеют никаких накоплений, а 63% граждан формируют себе финансовую подушку безопасности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Россельхозбанка.
Отмечается, что каждый четвертый гражданин предпочитает переводить на сбережения до 10% дохода, а каждый пятый - от 10% до 50% своего дохода. В то же время лишь 5% респондентов сообщили, что откладывают более 50% дохода.
Наименее рискованным способом инвестирования средств 61% респондентов посчитал вложения в недвижимость. На втором месте россияне назвали иностранную валюту - так ответили порядка 15% опрошенных. Замыкают список самых надежных инструментов инвестирования ценные бумаги, за которые отдали голоса 13% участников опроса.
Исследование проводилось в начале мая по репрезентативной выборке среди 5 тысяч россиян во всех регионах страны.