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Манижа в финале «Евровидения» выступит под пятым номером

Певица Манижа, представляющая Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме, выступит в финале под пятым номером, сообщает «Интерфакс».

Завершающий этап «Евровидения» пройдет 22 мая, в нем примут участие исполнители из 26 стран. Откроет финал конкурса представительница Кипра Елена Цагрину.

«Евровидения» в этом году проходит с 18 - 22 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право приводить конкурс после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса на «Евровидении» в 2019 году. Россию на конкурсе представляет певица Манижа, которая стала победительницей национального зрительского голосования во время специального шоу на Первом канале.

«Евровидения» - ежегодный конкурс песни среди стран Европейского вещательного союза. Конкурс проходит начиная с 1956 года и является одним из наиболее популярных неспортивных мероприятий в мире с аудиторией до 600 млн зрителей. С 2015 года в конкурсе принимает участие Австралия.