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В Пермском крае школьник напал на учителя с ножом

Учащийся лицея в Пермском крае напал на преподавателя, сообщает РБК со ссылкой на региональное управление МВД.

«Сегодня в городе Березники в лицее №1 ученик совершил противоправное действие в отношении учителя, используя предмет, похожий на нож. Ученик задержан, учителю оказывается медицинская помощь. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, в том числе и сотрудники ПДН, выясняются все обстоятельства происшествия», — сообщили в ведомстве.

О том, что при нападении использовался нож, пишет РБК Пермь со ссылкой на источник, близко знакомый с ситуацией. По его данным, пострадавшая — учительница физики.

Она была доставлена в больницу, пишет издание. Эту информацию подтвердили в краевом министерстве здравоохранения и сообщили, что преподаватель находится в состоянии средней тяжести.

Telegram-канал Baza сообщает, что учительница получила два ранения в шею. О том, что пострадавшая получила травмы шеи, также сообщает канал «112». По данным Baza, напавший на нее решил, что преподаватель занижала ему оценки.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, ученика, напавшего на учительницу в Прикамье, проверят на вменяемость. «Личные качества нападавшего, в том числе тревожность, перманентная нервозность и вспыльчивость, немотивированная агрессия дают основания предполагать у него наличие расстройства. Ему будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза», - сказал источник.

В СУ СКР по Пермскому краю в отношении десятиклассника, напавшего на учительницу физики лицея №1 в Березниках возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщает «Коммерсант».