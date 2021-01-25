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Семьям погибших под Таганрогом выплатят по 1 млн рублей

Семьи погибших в результате ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом выплатят по 1 млн рублей, заявил в эфире «Россия-24» губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Все пострадавшие тяжелой и средней степени тяжести получат 400 тысяч рублей, а если лёгкой степени тяжести – 200 тысяч рублей. Окончательное решение об оказании материальной помощи будет принято в субботу 22 мая.

По сообщению «МК», в результате выброса метана на очистных сооружениях под Таганрогом погибли 10 человек. Пострадали восемь человек, трое вскоре были выписаны после обследования. Василий Голубев отметил, что причиной ЧП стало нарушение техники безопасности. «Когда люди спустились в колодец восьмиметровой глубины, наступило отравление метаном, который без запаха, как известно, и действует очень быстро», - отметил глава региона. В Ростовской области 22 мая объявлен траур.