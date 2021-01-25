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В России и мире

Российским дачникам разъяснили запрет на петрушку

22.05.2021 08:53|ПсковКомментариев: 0

Правозащитник и юрист Евгений Корчаго в беседе с агентством «Прайм» разъяснил российским дачникам запрет на петрушку. Как сообщает «Лента.ру», Корчаго отметил, что семена петрушки кудрявой включены в СанПиН «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». Однако сама петрушка не попадает под запрет — ее выращивание и употребление абсолютно законно. Юрист пояснил, что в перечень запрещенных растений включены лишь семена петрушки, из которых можно приготовить опасное для жизни человека масло.

Если будет доказано, что семена петрушки выращиваются с целью получения масла, то за это грозит ответственность по статье 228 Уголовного кодекса России. Она предусматривает штраф в размере до 40 тысяч рублей или зарплаты или иного дохода за три месяца, отметил Корчаго. Кроме того, наказать могут обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

Если же дачник не намерен использовать семена кудрявой петрушки, то не стоит бояться выращивать ее на своем дачном участке, заключил юрист.

Ранее председатель союза дачников Подмосковья и член комитета Мособлдумы по имущественным отношениям и землепользованию Никита Чаплин объяснил, почему россиянам не стоит бояться штрафов за ромашки и одуванчики на участке. По словам Чаплина, в 2019 и 2020 годах дачников штрафовали только за наличие на их территории борщевика. При этом он подчеркнул, что санкции коснулись только владельцев заброшенных участков, которые не появлялись там годами.

Теги: #юридическая помощь #запрет #дача
Источник: Псковская Лента Новостей
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