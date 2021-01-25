В России и мире

«Контролируемое пребывание» могут ввести для мигрантов в России

В России могут ввести специальный правовой режим для мигрантов, которые не имеют права находиться в стране, но вынуждены оставаться из-за сложившихся обстоятельств. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на МВД, для мигрантов, на которых будет распространяться этот режим, могут ввести ограничения и административную ответственность в случае их нарушения. Режим получит название «Контролируемое пребывание».

«В качестве одной из мер профилактического характера, направленных на повышение эффективности механизма обеспечения безопасности и правопорядка в миграционной сфере, планируется введение в законодательство специального правоохранительного режима — "Контролируемое пребывание". Он будет устанавливаться в отношении мигрантов, не имеющих правовых оснований для нахождения в России, но пребывающих на ее территории по тем или иным причинам»,— сообщило МВД ТАСС.

Этот режим будет применяться к иностранцам, в отношении которых приостановлено исполнение решений о высылке или им ограничен выезд из России, например, из-за необходимости исполнения назначенных наказаний или участия в судебных разбирательствах. Также этот режим могут установить в отношении иностранцев с социально-опасными инфекционными заболеваниями, при наличии которых, согласно предписанию Роспотребназора, необходимо соблюдать определенные санитарные правила.

По данным МВД, в отношении таких иностранцев законодательно могут ввести ряд ограничений, а также внести изменения в КоАП РФ, чтобы установить ответственность за нарушение режима контролируемого пребывания. Ведомство считает, что эти меры позволят урегулировать правовой статус около 400 тыс. человек. Сейчас в стане около 16 млн мигрантов, которые не выехали после окончания срока пребывания с марта прошлого года, когда началась пандемия.

Ранее МВД сообщило, что мигранты, со странами которых из-за пандемии приостановлено транспортное сообщение, могут продлить срок пребывания в России до 90 дней. Им нужно обратиться с заявлением в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту фактического пребывания. Президент Владимир Путин пообещал улучшить условия для трудовых мигрантов, в первую очередь из стран Евразийского экономического союза.