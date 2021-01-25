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Победу на Евровидении одержали итальянцы

Победителем музыкального конкурса Евровидение-2021 названа итальянская группа Måneskin с песней Zitti E Buoni, представительница России Манижа заняла девятое место. Об этом сообщает РИА Новости.

По итогам голосования зрителей и жюри итальянцы получили в сумме 524 балла, опередив на 25 баллов ближайшего преследователя — Францию.

В последний раз Италия побеждала на Евровидении в 1990 году. В целом же это ее третье золото.

В состав Måneskin входят вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. В ноябре 2017 года музыканты выпустили дебютный сингл Chosen. С песней Zitti E Buoni они уже победили в этом году на музыкальном фестивале "Сан-Ремо".

Манижа, представлявшая Россию с песней Russian Woman, выступала в финале под пятым номером. Всего она набрала 204 балла: 100 от зрителей и 104 от жюри. Причем из жюри максимальные 12 России присудил только Азербайджан. Сама Манижа заявила, что довольна собой.