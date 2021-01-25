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Россиянам назвали признаки гипноза по телефону

Главный признак гипноза по телефону - сильно сфокусированное внимание на голосе гипнотизера-мошенника и полное подчинение ему с реализацией всех команд-приказов. Об этом рассказал доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО медицинского института РУДН Игорь Салынцев.

«При этом в состоянии гипноза происходит сужение сознания, отсутствует восприятие собственного тела, а в случае более глубокого воздействия человек даже перестает даже воспринимать окружающую среду», - цитирует эксперта агентство «Прайм».

По словам Игоря Салынцева, при фокусировке внимания у гипнотизера и гипнотика формируется «раппОрт» или речевая связь, через которую и происходит выполнение всех приказов-команд. Чтобы все это сработало, гипнотизер, как правило, выясняет заранее, с кем он собирается работать, и как формировать соответствующий раппорт.

По мнению психиатра, влиянию гипнотизера подвержены лица мыслительного склада и лица с художественным складом. У первых легко реализуются внушения в двигательной сфере, но они не дезориентированы в месте, времени, пространстве и собственной личности в отличие от гипнотика с художественным складом.

«Гипнотик мыслительного склада, испытывая телесную изменённость, к своему удивлению, становится подчиняем и реализует все внушения в двигательной сфере. Гипнотик художественного склада в гипнозе дезориентирован в месте, времени, пространстве и собственной личности. Он выполняет все внушения и в двигательной, и в чувственной сфере с последующей амнезией своего поведения в гипнозе. Чтобы не стать жертвой гипнотизера, стоит заранее думать, с кем и как вести разговор», — пояснил эксперт.