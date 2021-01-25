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Число заразившихся коронавирусом в России превысило 5 млн человек

В России за последние 24 часа выявили 8951 человека, заразившегося коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Общее число заразившихся в России достигло отметки 5 001 505 человек, из них более 4,6 млн вылечились. За минувшие сутки случаи инфицирования зарегистрировали в 83 регионах России.

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За последние 24 часа в России из-за COVID-19 скончались 357 человек. Общее число смертей с начала пандемии, по данным штаба, составило 118 482. Больше всего летальных исходов с начала распространения инфекции зафиксировали в Москве (19 648), Петербурге (14 039) и Московской области (6069). В своей статистике штаб учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти.



Данные оперативного штаба по смертям отличаются от данных Росстата, который с прошлого апреля по апрель текущего года насчитал более 249 тыс. летальных исходов. Разница связана с методологией подсчета: Росстат включает в свою статистику умерших от других заболеваний на фоне COVID-19, а также тех, у кого вирус обнаружили уже после смерти, пишет РБК.

По подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, Россия по числу заболевших коронавирусом находится на шестом месте. В первой пятерке идут США (33,1 млн), Индия (26,5 млн), Бразилия (16 млн), Франция (5,9 млн) и Турция (5,1 млн).