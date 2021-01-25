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Умерла заслуженная артистка Нина Шацкая

Заслуженная артистка России Нина Шацкая скончалась на 82-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе Театра на Таганке.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Нина Шацкая окончила Государственный институт театрального искусства, служила в Театре на Таганке, а затем — в Содружестве актеров Таганки. С 2003 года работала также в «Школе современной пьесы».

Помимо театральных ролей, артистка сыграла в фильмах «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» Элема Климова, «Чрезвычайное поручение» Степана Кеворкова, «Контрабанда» Станислава Говорухина и других.

Шацкая была вдовой народного артиста России Леонида Филатова, который скончался в 2003 году.