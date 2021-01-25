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«Жадность IT-компаний»: Володин раскритиковал новую рекламную политику YouTube

23.05.2021 20:07|ПсковКомментариев: 0

Изменение рекламной политики видеохостинга YouTube нарушает права пользователей, необходимо на международном уровне выработать рамочные нормы, регулирующие деятельность IT-гигантов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Журнал Entrepreneur со ссылкой на письмо об изменении правил пользовательского соглашения, разосланное пользователям ресурса, сообщил, что YouTube с 1 июня сможет без согласия правообладателей вставлять рекламные ролики в любое видео, даже на каналах, не входящих в партнерскую программу компании, передает ТАСС.

«Пользователей фактически вынуждают тратить деньги на покупку подписки, чтобы смотреть видео без рекламы. Навязанная услуга. Для многих лучше бросить просмотр, чем ждать окончания рекламного ролика. Судя по всему, видеохостинг не считает, что нарушает права пользователей, забывая, что благодаря им он и существует. Получение сверхприбыли оказалось важнее соблюдения прав граждан», - написал Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, причинами подобных решений служат «жадность IT-компаний и злоупотребление своим положением на медиарынке». «Было бы правильно выработать для всех стран рамочные нормы, регулирующие деятельность в этой сфере. Должен быть унифицированный подход при решении подобных вопросов. Пока его нет, необходимо в отношении такого рода компаний регулирование через национальное законодательство», - считает председатель нижней палаты.

Теги: #Госдума #медиасфера
Источник: Псковская Лента Новостей
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