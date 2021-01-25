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Google впервые подала иск против Роскомнадзора

Корпорация Google подала иск против Роскомнадзора из-за требования по удалению 12 ссылок в YouTube с информацией о митингах, пишет «Коммерсантъ». Компания впервые подает иск против ведомства, ранее она выступала только в качестве ответчика.

Корпорация отказалась от комментариев. Роскомнадзор сообщил, что требовал заблокировать ссылки на основании требований Генпрокуратуры. Юристы считают, что изменения стратегии Google связаны с усилением давления властей на сервисы компании. По их мнению, компания может продолжить разбирательство в международных судах.