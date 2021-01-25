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Новейший пистолет приняли на вооружение в Росгвардии

Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (ФСВНГ) приняла на вооружение новейший модульный пистолет Лебедева МПЛ и его модификацию МПЛ-1. Огнестрельное оружие разработала группа компаний «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

«Опытные образцы 9-миллиметрового модульного пистолета Лебедева [МПЛ] и 9-миллиметрового модульного пистолета Лебедева для выполнения специальных задач [МПЛ-1], разработанные в рамках ОКР "Рысь" по тактико-техническому заданию ФСВНГ, приняты на вооружение заказчиком и переданы на апробацию в подразделения Росгвардии», - цитирует ТАСС генерального директора «Калашникова» Дмитрия Тарасова.

По его словам, отличительной особенностью новых пистолетов Лебедева является эргономичность. «Форма и угол наклона рукоятки пистолетов обеспечивают удобное удержание оружия, низко расположенный ствол способствует меньшему подбросу при выстреле, что позволяет пользователю быстрее производить повторные выстрелы. Двустороннее расположение органов управления позволяет одинаково эффективно пользоваться оружием обеими руками», - сказал глава «Калашникова».

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Ранее оба пистолета успешно прошли государственные испытания.